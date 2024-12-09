В Подмосковье обсудили вопросы взаимодействия РПЦ и областного отделения ГУФСИН России

Вопросы совместной работы Русской православной церкви и ГУФСИН РФ по региону обсудили в рамках 33-их Московских областных Рождественских чтений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ГУФСИН РФ.

Чтения прошли в Межъепархиальном отделе по тюремному служению Московской митрополии. Их открыла Божественная литургия в Николо-Архангельском храме в Балашихе. После этого прошло обсуждение.

За последнее десятилетие в стране появились должности помощников начальников территориальных органов ФСИН РФ по организации работы с верующими и помощников начальников СИЗО по работе с верующими.

Сейчас во всех следственных изоляторах Подмосковья на этих постах трудятся священники РПЦ. Они работают с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, задействованы в работе с представителями других религиозных конфессий и волонтерами, а также помогают реализовать закон о пробации. В Межъепархиальном отделе по тюремному служению Московской митрополии — представители пяти епархий.