В Подмосковье ограничили продажу алкоголя во дворах жилых домов

С 1 марта 2026 года предприятия общественного питания, расположенные во дворах многоквартирных домов Московской области, получили право продавать алкогольную продукцию лишь в течение двух часов в сутки — с 13:00 до 15:00. Новые ограничения утверждены законом, принятым Московской областной думой.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, нововведения могут затронуть примерно от 430 до 480 заведений общепита, работающих в жилых кварталах.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, что ранее в регионе уже были введены ограничения для розничной торговли алкоголем. С сентября 2025 года лицензии на продажу спиртного выдаются только магазинам, вход которых расположен со стороны улицы и находится не далее 30 метров от края дороги. Кроме того, кафе и бары в жилых домах лишились права реализовывать алкоголь в ночное время — с 23:00 до 08:00, за исключением ресторанов.

По словам спикера парламента, власти начали получать обращения о том, что освободившиеся после закрытия алкомаркетов помещения могут занимать заведения, формально оформленные как общепит, но фактически продолжающие торговлю алкоголем. В связи с этим было принято решение заранее ужесточить правила и для таких точек, чтобы предотвратить появление так называемых псевдокафе во дворах.

За нарушение новых требований предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозят штрафы от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях возможно изъятие алкогольной продукции.

В региональном парламенте подчеркнули, что ограничения направлены прежде всего на повышение комфорта жителей и не должны создать проблем для добросовестного бизнеса. Власти рассчитывают сократить присутствие точек продажи алкоголя рядом с жилыми домами и детскими площадками, поскольку именно с такими просьбами ранее обращались жители Подмосковья.

