В Подмосковье определили лучшую династию энергетиков

Лучшую династию энергетиков определили в Подмосковье в рамках конкурса «Лучшая трудовая династия». Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Победителем в соответствующей номинации стала трудовая династия Душиных-Кочергиных-Пышкиных из Сергиева Посада. Она состоит из четырех поколений энергетиков.

«В общей сложности представители семьи отдали энергетической области 297 лет и награждены медалями, грамотами, дипломами. Наш регион гордится трудовыми коллективами, которые поддерживают родной край многие поколения», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Начало трудовой династии было положено в 1938 году, когда Павла Пышкина назначили на должность начальника электрической подстанции №159 «Бужаниново». Его дочь Ольга Душина более 50 лет работала на Северных электросетях, а сын Владимир Пышкин — 46 лет в той же сфере. По стопам основателя династии пошли и его внуки.