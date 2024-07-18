В Подмосковье оптимизировали услугу по оформлению денежной компенсации для пенсионеров

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет и добавили в нее сервис предпроверки. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что Правительство не только переводит в «цифру» новые услуги и сервисы, но и проводит работу по оптимизации и обновлению уже существующих функций. Для этого подключаются сервисы предпроверки, автозаполнения, внедряем экспертные системы.

Сервис предпроверки наличия ранее назначенной меры социальной поддержки подключен к услуге «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+». Если пользователь планирует подать новое заявление, а денежная компенсация при этом уже была назначена ранее, то на экране появится сообщение об этом.

Напоминаем, что оформить ежемесячную денежную компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше и доходом менее 18 тысяч рублей. При этом нужно постоянно проживать в регионе на протяжении как минимум 10 лет.