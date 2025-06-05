В Подмосковье осудили сотрудника запрещенного движения АУЕ*

Оперативники ГУФСИН России по Московской области пресекли преступные действия организатора деятельности экстремистской ячейки международного общественного движения АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Его осудили за совершение преступления по ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация деятельности экстремистской организации), он приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

По данным ведомства, мужчина пытался распространить экстремистскую идеологию на территории подмосковного следственного изолятора, вовлечь других лиц в преступную деятельность. Кроме того, он хотел оказать противодействие сотрудникам уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.

*Экстремистское движение, запрещенное в России