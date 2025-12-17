В Подмосковье освободили подростка, сохранившего тайну друга о нападении на школу

В Егорьевском городском суде Московской области подростка обвиняли по серьезной статье — несообщение о преступлении. Следствие установило, что молодой человек достоверно знал, что его близкий друг состоит в запрещенном движении «Колумбайн»* и детально планирует вооруженное нападение на местную гимназию. Как пишет РИА Новости , мальчика в итоге отпустили.

Несмотря на осознание всей опасности происходящего, подросток предпочел сохранить страшную тайну и не сообщил о готовящемся теракте в правоохранительные органы. Его молчание могло стать косвенной причиной трагедии. Планы удалось сорвать только благодаря оперативной работе силовиков, которые самостоятельно выявили и задержали потенциального стрелка, заведя на него уголовное дело о подготовке убийств и участии в террористической организации.

Суд, рассмотрев материалы, признал подростка виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сказали в суде.

Однако здесь в дело вступил формальный, но непреложный законный принцип — истекший срок давности привлечения к уголовной ответственности. В связи с этим суд постановил освободить юношу от реального исполнения наказания, даже несмотря на доказанную вину.

Напомним, что в подмосковном Одинцове на днях произошло нападение на школу: подросток с ножом ранил несколько человек, включая детей. Скончался 10-летний мальчик. Нападвшего задержали, следствие настаивает на его аресте.

*Запрещенная в России террористическая организация