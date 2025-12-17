Убийство школьника в Одинцове: юрист объяснил, почему задержанному подростку не назначат пожизненное
Юрист Самсонов: за убийство подростку из Одинцова грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: [Медиасток.рф]
Юрист Сергей Самсонов в разговоре с REGIONS рассказал, какое решение может принять суд в деле об убийстве школьника в Одинцовском городском округе. Эксперт напомнил, что задержанный — подросток.
Юрист отметил, что российское законодательство ограничивает максимальный срок лишения свободы преступников. Значения не имеет, что именно совершил несовершеннолетний злоумышленник.
Эксперт уточнил, что наказания в виде лишения свободы несовершеннолетним суд вправе назначить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Речь идет о лицах, которые совершили преступление в возрасте до 16 лет.
«Для совершивших особо тяжкие преступления — до 10 лет. Это установлено статьей 88 Уголовного кодекса РФ», — пояснил Самсонов.
При учете норм об условно-досрочном освобождении фактический срок отбывания наказания в исправительном учреждении может быть сокращен и составить приблизительно шесть-семь лет, уточнил юрист.
По информации издания, администрация муниципального образования совместно с руководством учебного заведения инициировали комплексную проверку существующей системы безопасности. Всем, кто нуждается в психологической помощи, предоставили возможность консультаций со специалистами.
Ранее в администрации рассказали, какая помощь ждет близких погибшего школьника.