В Подмосковье отец расстрелял сына из ружья после распития спиртного

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Первомайское Московской области. Как проинформировали в прокуратуре Подмосковья, мужчина распивал алкогольные напитки, после чего между ним и отпрыском вспыхнула ссора. Не найдя более мирных аргументов, родитель схватился за ружье и пальнул в сына.

«63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону», — заявили в прокуратуре, сообщение опубликовано в аккаунте ведомства в соцсетях.

В настоящее время пострадавший экстренно госпитализирован, за его жизнь борются медики. ему оказывается помощь. стрелявший мужчина задержан и доставлен в полицейский отдел.

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