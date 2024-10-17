В Подмосковье открыли две трассы, которые строили 15 лет

В минувшую среду, 16 октября, Росавтодор открыл для движения автотранспорта на трассе М-5 «Урал» в Московской области сразу два новых участка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данные участки федеральной трассы продолжительное время считались долгостроями. А первое упоминание в федеральной инвестиционной программе об их прокладке и строительстве датируется 2011–2012 годами.

В частности, пока строились обходы Октябрьского и Островцов, а также участок Ульянино — Непецино, автовладельцам приходилось простаивать на федеральной трассе «Урал» в многочасовых пробках.

К слову, проезд по новым участкам трассы будет бесплатный, максимально допустимая скорость там не более 90 км/ч.