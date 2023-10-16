В Подмосковье перезахоронили останки 48 участников Великой Отечественной войны

Организатором выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Как отмечает руководитель ведомства Екатерина Швелидзе, обнаруженные в ходе экспедиции «Вахта Памяти — 2023» останки 48 красноармейцев захоронены рядом со своими боевыми товарищами с соблюдением всех воинских почестей. В траурном мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, общественных организаций, жители и гости Можайского округа.

В настоящее время в Подмосковье функционируют 12 поисковых объединений — это более трех тысяч человек. С начала этого года найдены и увековечены 92 защитника Отечества и 102 мирных жителя Московской области, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. В новом сезоне поисковики запланировали проведение более 380 экспедиций на места сражений Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что самое дорогое — это признание и доверие жителей.