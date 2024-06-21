В Подмосковье перезахоронили останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, торжественная церемония прошла в поселке Зубово под Клином, где находится «Братская могила советских воинов, 1941 г.».

Захоронили останки 56 красноармейцев. Они были обнаружены в прошлом году в ходе экспедиции, проводимой поисковым объединением «Подвиг» из Клина и поисковиками из Челябинска. Имена погибших установить не удалось.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, в этом году подмосковные поисковики намерены провести более девяноста экспедиций. За первые полгода в четырех округах региона захоронили останки 142 солдат, установили имена семи погибших, семьи троих из них узнали о судьбе своих родных.

«Наши поисковики проводят серьезную и кропотливую работу в «полях» и в архивах, обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Они не только устанавливают судьбы героев Великой Отечественной войны, приносят покой в семьи солдат, которые годами искали информацию о своих родственниках, но и занимаются патриотическим воспитанием наших детей, нашей молодежи, помогают ребятам приобщиться к важной миссии, установить связь поколений и формируют правильные ценностные ориентиры», - добавила министр.

Всего на территории региона работает двенадцать поисковых объединений. В их составе — 113 поисковых отрядов. В прошлом сезоне они провели три сотни экспедиций и нашли останки 210 человек.