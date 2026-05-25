В Подмосковье пьяный мужчина угрожал выбросить жену и ребенка с 11-го этажа

В подмосковных Люберцах произошел инцидент, который едва не обернулся трагедией. Как сообщают Telegram-каналы, 35-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош в собственной квартире и угрожал расправой супруге и ребенку. По данным издания, мужчина кричал, что сбросит обоих с высоты одиннадцатого этажа.

На шум и призывы о помощи отреагировали соседи, которые немедленно вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали буяна. Сам он впоследствии попытался преуменьшить случившееся, заявив, что является нормальным мужиком, просто немного выпил. Выяснилось, что задержанный ранее уже отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Сейчас он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.