В Подмосковье почти 2 тыс. человек вступили в народные дружины
В Подмосковье отряды народных дружинников насчитывают около 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
По его словам, добровольцы активно помогают правоохранительным органам: патрулируют парки и улицы, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях. Всего в регионе действует 77 дружин.
За 2025 год при участии дружинников было выявлено более 90 преступлений, а также зафиксировано около 5 тыс. административных правонарушений.
Отмечается, что в прошлом году для дружинников утвердили единую форму и символику. Сейчас добровольцы уже обеспечены обмундированием в десятках муниципалитетов.
Вступить в дружину может любой желающий — для этого нужно обратиться в местную администрацию или к командиру отряда.
