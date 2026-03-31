В Подмосковье почти 2 тыс. человек вступили в народные дружины

В Подмосковье отряды народных дружинников насчитывают около 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, добровольцы активно помогают правоохранительным органам: патрулируют парки и улицы, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях. Всего в регионе действует 77 дружин.

За 2025 год при участии дружинников было выявлено более 90 преступлений, а также зафиксировано около 5 тыс. административных правонарушений.

Отмечается, что в прошлом году для дружинников утвердили единую форму и символику. Сейчас добровольцы уже обеспечены обмундированием в десятках муниципалитетов.

Вступить в дружину может любой желающий — для этого нужно обратиться в местную администрацию или к командиру отряда.

