В Подмосковье подвели итоги олимпиады для учителей математики

В Подмосковье подвели итоги олимпиады для педагогов математики от образовательного центра «Взлет». Научное состязание проходит в регионе уже во второй раз.

Как сообщила пресс-служба областного министерства образования, в этом году победителями стали учитель математики из школы № 16 имени А. И. Сережникова в Балашихе, педагог школы «Президент» в Одинцовском округе Сергей Колчанов и преподаватель из центра «Раменский дом учителя» Сергей Хваличев. Список победителей и призеров доступен по ссылке.

В ведомстве отметили, что участие в дистанционном туре приняли свыше 260 человек. Второй тур был очным. В него прошли пятьдесят шесть педагогов из разных муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных школьников с победой на Международной биологической олимпиаде.