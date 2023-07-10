Андрей Воробьев поздравил школьников региона с победой на Международной биологической олимпиаде

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил двоих школьников области, которые вошли в число победителей Международной биологической олимпиады. Поздравление было опубликовано в его соцсетях.

Глава региона напомнил, что по итогам олимпиады золото взяли Петр Попов и Иван Демидов – учащиеся Физтех-лицея в Долгопрудном.

«В Дубае собрались 297 школьников из семидесяти девяти стран, но наши парни в составе сборной обошли всех. Гордимся», - написал Воробьев.

Ранее губернатор провел встречу со школьниками, набравшими сто баллов на ЕГЭ и вошедшими в число победителей олимпиад.