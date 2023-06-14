В Подмосковье получили срок двое мужчин, которые отравили 9 человек метанолом в составе алкоголя

Из всех тех, кто употребил суррогатные спиртные напитки, девять человек погибли. Эта информация была предоставлена пресс-службой СК. Вследствие этого двое мужчин были признаны виновными. Они продавали смертельное спиртное и нарушили не только правила продажи алкогольной продукции, но и защиты авторских прав.

Следователями выяснилось, что еще несколько лет назад фигуранты осуществляли незаконную торговую деятельность в Московской области по продаже поддельных напитков: водки, рома и коньяка. Из-за того, что одна партия содержала в своем составе метанол, погибло несколько человек. В их число даже вошла девочка, не достигшая совершеннолетия.