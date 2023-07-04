В Подмосковье пострадала женщина от брошенной в ее квартиру петарды

Сообщается, что женщина пришла в отделение полиции и сообщила хранителям правопорядка о том, кто-то бросил пиротехнику в форточку ее квартиры. В МВД рассказали, что после этого, сотрудниками был задержан и доставили в отдел нарушитель для выяснения обстоятельств. Им оказался 34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения преступления.

Женщина отправилась в местную больницу с телесными повреждениями. Сообщается, что в результате происшествия, она лишилась пальцев. Полиция проводит проверку, по результатам которой, и будет принято решение.