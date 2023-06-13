Свыше тридцати новых коммерческих объектов возведут в Подмосковье

На территории Подмосковья в скором времени реализуют 31 новый коммерческий проект. Информация об этом поступила в ЦСС при областном Правительстве, передает Минжилполитики региона.

Так, на территории Дмитрова возведут складской логистический комплекс, Пушкино — таможенно-складской терминал, в Раменском — тепличный комплекс. Кроме того, в Коломне планируют построить телятник, в Дубне — научно-исследовательский комплекс и так далее. Напомним, что ЦСС при Правительстве региона стал первым в России проектным офисом, который помогает бизнесу в реализации объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.