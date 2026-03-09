В Подмосковье потеплеет до +6 градусов

Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Московском регионе в понедельник, 9 марта. На отдельных участках дорог возможна гололедица, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Москве днем температура воздуха составит +2…+4 градуса, в ночные часы столбики термометров опустятся до –1. В Подмосковье днем ожидается от +1 до +6 градусов, ночью похолодает до –3.

Ветер будет юго-восточным, позднее сменит направление на западное. Его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление в течение суток сохранится на уровне 752–755 мм рт. ст.

Ранее синоптик объяснила, почему москвичам не стоит ждать начала весны.