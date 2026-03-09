Синоптик объяснила, почему москвичам не стоит ждать начала весны

Жителям Московского региона пока рано рассчитывать на устойчивое весеннее тепло. Несмотря на периодические плюсовые температуры, в течение марта возможны новые похолодания и температурные колебания. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентр России Марина Макарова.

По словам синоптика, погодные процессы в переходный сезон редко развиваются равномерно. Весной потепления обычно чередуются с кратковременными возвратами холода, поэтому ожидать стабильного роста температуры в марте не стоит.

В ближайшие дни, по прогнозу метеорологов, колебания температуры будут небольшими — примерно в пределах одного-двух градусов. Однако позже возможны более заметные похолодания, которые вновь напомнят о зиме.

Макарова отметила, что в конце февраля и начале марта в регионе уже наблюдался достаточно продолжительный период положительных среднесуточных температур. С 28 февраля по 3 марта температура держалась выше нуля, затем 4 марта она снова стала отрицательной.

С 5 марта в регионе вновь установилась плюсовая температура, и, по предварительным оценкам синоптиков, такая погода может сохраниться как минимум до конца текущей недели.

