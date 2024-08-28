В Подмосковье практически полностью выполнили план ремонта дорог на 2024 год. Так, в регионе уложили 960 километров нового покрытия из 1,1 тысячи запланированных, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности в регионе в рамках текущего ремонтного сезона планируется обновить покрытие более чем на тысяче дорожных участков. Работы провели уже на 880 дорогах. Это 192 региональных и 688 муниципальных дорожных участков общей протяженностью 550 и 406 километров соответственно.

«Полностью ремонт завершили в 19 городских округах», – отметил зампред областного правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.

Укладку покрытия завершили на пяти самых протяженных участках ремонта текущего сезона. Это дороги в Шатуре, Лотошино, Можайске, Солнечногорске и Талдоме. К примеру, в Можайске отремонтировали дорогу протяженностью почти 13 километров от остановки «Шохово» до деревни Ваулино.