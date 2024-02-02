В Подмосковье предложили запретить массовый запуск воздушных шаров

В Подмосковье в рамках заседания молодежного парламента региона было озвучено предложение о запрете массового запуска воздушных шаров на мероприятиях. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

По словам молодых парламентариев, после запуска воздушные шары лопаются и падают на землю в виде мусора. Это загрязняет окружающую среду и представляет угрозу для здоровья животных.

Также было предложено обязать операторов средств индивидуальной мобильности устанавливать зоны парковки для СИМ. Кроме того, был предложен проект закона о помощи со стороны наставников несовершеннолетним в социально опасном положении. Все предложенные инициативы направят в профильные комитеты Мособлдумы.

Помимо этого, в ходе заседания были утверждены восемь комиссий молодежного парламента.