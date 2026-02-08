В Подмосковье предсказали неминуемый «грибной бум» из-за избытка влаги

Жителей Московской области может ждать необычайно щедрый грибной сезон. Кандидат географических наук, доцент РУДН Ольга Полынова, основываясь на текущих погодных процессах, предсказала настоящий «грибной бум» в регионе летом и осенью. Ключевую роль в этом, по мнению эксперта, сыграло активное весеннее таяние снега.

Как объяснила специалист в интервью АГН «Москва», обильная талая вода глубоко пропитывает лесную почву и подстилку, создавая важнейший стартовый запас влаги. Нынешние снежные запасы в Подмосковье могут стать фундаментом для аномально щедрого грибного сезона. Подходящие условия могут сформироваться в апреле-мае.

Если сценарий с умеренным теплом и осадками подтвердится, видовое разнообразие достигнет пика во второй половине лета. Первые вестники сезона — сморчки и строчки — ожидаются уже в мае и июне. Основное же действие развернется ближе к августу. По прогнозу Ольги Полыновой, в этот период «массово пойдут подберезовики, подосиновики и белые (боровики), а в сентябре – в начале октября наступит пик, когда особенно много будет белых грибов, а также рыжиков, груздей и осенних опят».

При этом жителям мегаполиса не стоит рассчитывать на богатый улов внутри МКАД. За исключением крупных зеленых массивов вроде Битцевского леса или «Лосиного острова», лесные виды в черте города — редкость. Городская среда диктует свои правила: здесь доминируют другие представители микологического мира.

«На городских газонах, особенно удобряемых, могут локально появляться шампиньоны и навозники, чьи споры легко разносятся, и они менее зависимы от лесных экосистем», – заключила Полынова.

Таким образом, настоящим любителям классических боровиков стоит заранее готовить корзины для выездов в область, где талая вода уже начала свою невидимую работу по подготовке летнего урожая.

