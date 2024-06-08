В Подмосковье представили плейлист для теплых дней

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области уже второй год подряд выпускает специальную музыкальную подборку, которая передает летние мотивы региона.

Отмечается, что плейлист «Лето в Подмосковье» насчитывает почти пять часов самой разнообразной музыки. В этой подборке можно найти композиции на любой вкус и настроение, при этом список музыкантов тоже максимально разнообразен.

«Плейлист, как и подмосковное лето, одновременно расслабленный и энергичный, безмятежный и порывистый, близкий к природе и в то же время отражающий эстетику городских кварталов. Эта подборка создаст нужный вайб для прогулок по тенистым лесам и паркам, веселых пикников в кругу друзей, тихих посиделок у костра на даче, бодрого катания на вейксерфе и других летних развлечений», — говорится в сообщении.

Наслаждайтесь знакомыми песнями в любимых подмосковных локациях и открывайте новые маршруты под свежие релизы молодых артистов. Уверены: именно благодаря этим трекам вы запомните яркое лето 2024.