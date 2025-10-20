В Подмосковье придумали стадион, где болельщики не смогут материться
REGIONS: первый в РФ сектор для детей создали на стадионе в Раменском
Фото: [Встреча ФК «Сатурн» с болельщиками/Медиасток.рф]
На стадионе футбольного клуба «Леон Сатурн» в Раменском появился первый в России специализированный сектор для зрителей с детьми. Инициатива реализована семейным сообществом болельщиков «Пришельцы с Южки» и не имеет аналогов в стране, передает издание REGIONS.
Проект позволил сделать еще один шаг в создании комфортной среды для семейного просмотра матчей, где дети защищены от случайного воздействия негативных эмоций и ненормативной лексики, характерной для обычных трибун.
Руководитель болельщицкого движения Павел Борисов пояснил, что новая зона оборудована специальным баннером и парковкой для колясок, что решает бытовые проблемы родителей с маленькими детьми.
В ближайших планах сообщества — разработка детской футбольной атрибутики к 80-летию раменского клуба, над дизайном которой уже работают профессиональные художники.
Этот проект органично дополняет системную работу клуба и комитета по спорту Раменского округа по популяризации футбола среди детей, включающую организацию тематических праздников перед матчами с угощениями, аквагримом и созданием цветных причесок.
