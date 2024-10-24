В Подмосковье приостановили работу фабрики, где производили зефир на мальтите

В Подмосковье приостановили деятельность кондитерской фабрики «Сокол», которая выпускала зефир на мальтите. Ранее лакомством отравилось большое количество людей.

После массовых случаев отравления зефиром «Жизель» региональное управление Роспотребнадзора организовало на заводе проверку. Специалисты отобрали пробы сырья и готовой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований продукции.

Во время осмотра на заводе выявили множество нарушений санитарных норм. Так, были нарушены условия хранения, не подтвердились сроки годности продукции, цеха и оборудование находились в неудовлетворительном состоянии.

Документы по итогам проверки передали в суд для административного приостановления работы предприятия.