В Подмосковье пришла зима: Щербинку и Подольск засыпает снег со шквалистым ветром
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Подошедший к столичному региону в четверг вечером, 26 октября, скандинавский циклон спровоцировал серьезный снегопад. Как сообщает РИА Новости, ряд населенных пунктов Московской области в настоящее время буквально засыпает снегом.
Снегопад начался в Щербинке и Подольске, он сопровождается порывистым ветром, передает новостное агентство.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, уже в пятницу, 27 октября, в Москве и по области ляжет первый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров. несмотря на то, что осадки будут идти до конца выходных, первый снег пролежит в столичном регионе не долго.
В связи с первым снегопадом в Москве и Московской облаасти региональное управление МЧС рекомендовало водителям как можно скорее перейти на зимнюю резину и быть предельно внимательными на дорогах.