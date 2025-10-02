В Подмосковье прививки от гриппа поставили уже более 1 млн. жителей
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе вакцинации от гриппа в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Управлении Роспотребнадзора по Московской области рассказали об уровне заболеваемости ОРВИ и ходе прививочной кампании против гриппа в Подмосковье.
На прошедшей неделе в области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, однако пороговый уровень не превышен: показатель ниже порога на 56,5%.
Прививки от гриппа в регионе поставили уже свыше 1 млн жителей. Прививочная кампания продолжается.
