В Подмосковье продается огромный дом-гриб с пропиской и баней за 20,5 млн рублей

Рынок загородной недвижимости Подмосковья удивляет нестандартными предложениями. Как пишет REGIONS, всего в 26 километрах от МКАД, в районе Электроуглей, продается дом, словно сошедший со страниц детской книги.

Речь идет о трехэтажном коттедже площадью 83 квадратных метра, архитектура которого в точности повторяет форму гигантского белого гриба. Владельцы оценили это сказочное жилье в 20,5 миллиона рублей.

Объект построен из бревен по индивидуальному проекту и представляет собой полноценный жилой дом на четыре комнаты. Несмотря на фантазийный экстерьер, внутри созданы все условия для современного комфорта: проведены отопление, водоснабжение от собственной скважины и санузел. Участок земли площадью восемь сотов оформлен в единой стилистике «волшебного леса» и включает баню и беседку, гармонично дополняющие антураж.

Особенностью предложения является его локация. Дом-гриб — часть комплексного коттеджного хозяйства, застроенного оригинальными объектами. Потенциальные покупатели, если их не устроит боровик, могут рассмотреть другие варианты, например, знаменитую «избушку на курьих ножках» или уютный «домик хоббита».

