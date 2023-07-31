В Подмосковье продолжается набор граждан для заключения контракта с Министерством обороны

Жители Подмосковья могут заключить контракт с Министерством обороны России. Об этом напомнили волонтеры из микрорайона Колычево Городского округа Коломна, а также рассказали обо всех подробностях.

Перед началом службы будущие военные обучаются всему необходимому на базе областного центра. Здесь же оформляются все документы, проходят осмотры врачей, выдается обмундирование.

«Видно, что у молодежи есть интерес к военной службе, но важно рассказать парням, как заключить контракт, что для этого необходимо, а также пояснить, какие меры поддержки им будут положены, – делится один из российских военнослужащих. – Пацаны понимают, как важно защищать Родину. Мы рады всем, кто хочет встать в наши ряды».

В частности, военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Не только для себя, но и для членов своей семьи. Заключившие контракт с Министерством обороны могут подавать заявления на кредитные каникулы, на освобождения от уплаты разных видов налогов, на зачисление детей в сад без очереди, а также на бесплатное школьное питание и многое другое.

Все подробности можно узнать на сайте контрактмо.рф, а также по телефону областной горячей линии и Коломенского военкомата.