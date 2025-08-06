В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в региональном проекте «Премия Первых»

Региональное отделение Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Московской области сообщило о старте приема заявок на участие в региональном проекте «Премия Первых» Московской области.

Проект направлен на выявление и поддержку выдающихся участников Движения Первых региона, создание условий для общественного признания детских и молодежных социально значимых инициатив, популяризации деятельности Движения Первых на территории региона.

Сроки реализации Проекта — с 1 апреля по 10 декабря 2025 года. Сроки загрузки задания (портфолио) I и II этапа проекта на сайте будьвдвижении.рф — с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Подробная информация представлена здесь.