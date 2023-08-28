В Подмосковье продолжают активно готовиться к ЕДГ-2023

Семинары, на которых продолжают обучать членов участковых избирательных комиссий, проходят в Московской области повсеместно. Об этом рассказали в Мособлизбиркоме .

Основной темой обучения является порядок действий членов УИК в дни голосования, а именно как правильно подготовить помещения и документацию, а также проверить оборудование. Помимо этого, обсуждается работа в день, предшествующий голосованию, и непосредственно в дни голосования. А также порядок голосования вне помещения и действия УИК при закрытии избирательного участка

Отмечается, что все семинары проводят представители территориальных избирательных комиссий, прошедшие специальную подготовку, организованную Избирательной комиссией Московской области.

Ожидается, что в ближайшее время все члены УИК Подмосковья смогут проверить полученные знания, пройдя электронное тестирование на сайте РЦОИТ при ЦИК России. При успешном прохождении каждый получит именной сертификат.