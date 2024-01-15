В Подмосковье продолжают осуществлять реализацию программы «Жилище»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Шатура]
В Подмосковье продолжается реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Жилище». Так, в городском округе Шатуре обладателями сертификата на улучшение жилищных условий стали десять семей, среди которых одна многодетная.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что для участия в программе нужно соответствовать нескольким критериям:
— возраст до 35 лет;
— нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
Ожидается, что реализация данной программы в этом году поможет улучшить жилищные условия двухсот семидесяти молодых семей.