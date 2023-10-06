В Подмосковье продолжают решать проблему обманутых дольщиков

Дольщикам жилого комплекса «Лесная опушка» выплачивают денежные компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Напоминаем, что права участников строительства ЖК «Лесная опушка» в городском округе Люберцы были нарушены еще в 2006 году недобросовестным застройщиком ООО «СвятоГрадИнвест», который не исполнил обязательства по передаче квартир. А в 2013 году компания застройщика ликвидирована решением суда.

Тогда для восстановления прав дольщиков был привлечен инвестор ГК «Гранель». Денежные компенсации получили уже сорок два дольщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».