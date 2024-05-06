В Подмосковье продолжают выявлять несанкционированные парковки

Рейды по выявлению несанкционированных парковок продолжаются в Подмосковье. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Ранее в Котельниках стартовал пилотный проект, нацеленный на решение проблемы несанкционированных парковок. В округе проводятся рейды совместно с Минтрансом Подмосковья и ГУСТ области.

За три месяца за нарушение правил парковки на дорогах и во дворах домов эвакуировали 107 автомобилей и составили 129 протоколов об административном правонарушении.

Также было выявлено 139 фактов осуществления перевозок нелегальными такси. В таких случаях нелегальных водителей привлекают к административной ответственности и выписывают штрафы.