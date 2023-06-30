В Подмосковье продолжат оказывать поддержку инициативам молодежи

Глава подмосковного Министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе провела встречу с представителями молодежи и обсудила с ними ближайшие проекты, планы на лето и вопросы оказания поддержки, необходимой для реализации их инициатив.

Министр отметила, что в области проживают более двух миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. Задача властей, подчеркнула она, заключается в оказании поддержки всем представителям молодежи, в вовлечении ребят в творчество и социальные инициативы.

«Поэтому мы собрались сегодня с лидерами молодежных организаций, чтобы «сверить часы», поделиться планами и при необходимости помочь друг другу. Важно, чтобы организации в Подмосковье могли коммуницировать, развиваться в разных направлениях, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия», - добавила Швелидзе.

Представители молодежи рассказали, что чувствуют в работе внимание со стороны губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его команды. По их словам, в области отлично налажена обратная связь.

«Андрей Юрьевич Воробьев слышит наши слова, знает наши проблемы и старается поддерживать», - сказал активист движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

В области насчитывается четыре сотни молодежных организаций, более 170 молодежных движений, 38 трудовых лагерей и 51 совет ученых. На базе молодежных центров создано 72 первичных отделения РДДМ. Полсотни ребят работают вожатыми в регионе, около двухсот – в Крыму и Краснодарском крае. Многие задействованы в строительных отрядах. «Молодая гвардия» в Подмосковье активно развивает ряд направлений, в числе которых – патриотическое воспитание, спорт, творчество, экология. Планируется провести итоговый форум на одну тысячу человек, отметить День Российского флага.