В Подмосковье проходит техническая обкатка новейшего состава «Иволга 4.0»

В настоящее время ЦППК проводит обкатку «Иволга 4.0» без пассажиров на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время специалисты проверяют ключевые параметры работы электропоезда, в том числе — тормозные и противопожарные системы, механическое и пневматическое оборудование.

«В ходе технической обкатки мы проверяем готовность нового электропоезда выйти в рейсы с пассажирами. Сейчас тестируется функциональность основных параметров — плавность и бесшумность хода, работа противопожарных и тормозных систем, систем связи и не только», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Отмечается, что вагоны четвертой «Иволги» оснащены USB-разъемами, в том числе type-C, а также столиками с беспроводной зарядкой. Комфортную атмосферу внутри поезда обеспечивает обеззараживающая система климат-контроля и умное освещение. В кабине машиниста для сотрудников локобригад есть охладительные и разогревающие установки для еды и напитков.