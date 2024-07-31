В Подмосковье проиндексируют пенсии для более полумиллиона работающих пенсионеров

С 1 февраля 2025 года в Подмосковье и других регионах нашей страны повысят пенсии тем, кто продолжает трудиться. Кроме того, будут проиндексированы социальные пенсии и выплаты по потере кормильца. Об этом сообщил заместитель управляющего ОСФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин.

«Всего в Московском регионе насчитывается свыше миллиона работающих пенсионеров, из них 630,7 тысячи проживают в Москве, 555,6 тысячи – в области», – уточнил он.

Каждый из работающих пенсионеров получит выплаты в беззаявительном порядке.

Кроме того, в Подмосковье продолжат индексировать социальные пенсии по темпам роста прожиточного минимума пенсионера. А еще отделение СФР по Москве и Московской области произведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2023 году пенсионеров.

«Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы», – добавил Путин.

Также увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет гражданина, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Заместитель управляющего ОСФР по г. Москве и Московской области обратил внимание, что этот перерасчет зависит от размера заработной платы. Чем она выше, тем больше увеличивается размер пенсии, но не более чем на 3 пенсионных коэффициента. Как и все плановые ежегодные повышения пенсий, перерасчет будет произведен без обращения граждан.