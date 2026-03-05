В Подмосковье стартовал отборочный этап Всероссийского конкурса «Земский почтальон — 2026», организованного федеральным проектом «Российское село» партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Земские почтальоны играют важную роль в повседневной жизни жителей деревень. Иногда они обеспечивают единственную возможность связи с „большим миром“. Наш конкурс призван подчеркнуть значимость профессии почтальона», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Участниками смогут стать специалисты, которые работают в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, если у них есть опыт работы не менее одного года. Мероприятие проведут в три этапа, подача заявок доступна до 2 апреля. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

Отметим, что конкурс проведут при поддержке «Почты России», Минсельхоза России, Минцифры России и Профсоюза работников связи России.

