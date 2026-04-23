В Подмосковье проснулись рептилии: ветеринар предупредил об опасности черепах

На подмосковном озере «Пионер» местные жители заметили первых весенних «отдыхающих» — из зимней спячки вышли сразу две красноухие черепахи. Милыми кадрами вышедших на сушу рептилий, которые с удовольствием принимают солнечные ванны на корягах, поделилась в социальных сетях очевидица Светлана Па. Животные совершенно не боятся людей и ведут себя как полноправные хозяева водоема.

Несмотря на то что красноухие черепахи не являются типичными представителями подмосковной фауны, старожилы утверждают, что рептилии обитают здесь далеко не первый год и уже не раз успешно переживали суровые русские зимы. Главный врач Раменской ветеринарной станции Виталий Демин в беседе с REGIONS объяснил появление экзотических гостей в городской черте. По его мнению, скорее всего, кто-то из любителей аквариумов либо намеренно выпустил их в озеро, либо рептилии сбежали самостоятельно.

Ветеринар призвал жителей проявлять осторожность и категорически воздержаться от желания погладить или покормить животных. Он предупредил, что даже если черепаха когда-то была домашним питомцем, за время жизни в дикой природе она уже успела одичать. Кроме того, по словам Демина, черепахи способны переносить такие опасные для человека заболевания, как сальмонеллез. Специалист также попросил горожан не пытаться забрать рептилий домой.