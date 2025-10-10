В Подмосковье простой водитель смогла накормить десятки взводов на СВО

Водитель автобуса из подмосковных Люберец Ольга Лебедева доказала, что помогать фронту можно даже в отпуске. Сотрудница «Мострансавто» с 13-летним стажем использовала свое законное время отдыха для масштабной волонтерской работы, пишет REGIONS.

Она присоединилась к сергиево-посадской группе «Пчелка», где лично приготовила, расфасовала и упаковала более 400 полноценных обедов для российских бойцов в зоне специальной военной операции.

Инициатива Лебедевой не ограничилась личным участием на кухне. Когда непосредственное присутствие было невозможно, она продолжила поддержку финансовыми переводами, обеспечивая волонтерам закупку необходимых продуктов. Ее усилия стали частью общего дела – благодаря работе «Пчелки» и таких добровольцев, как Ольга, на фронт регулярно отправляются тысячи порций пищи. Например, недавно группа организовала отправку 7000 обедов для защитников в Белгородском направлении.

Исполнительный директор АО «Мострансавто» Алексей Головинкин публично поблагодарил водителя, подчеркнув, что именно такие люди с большим сердцем формируют особую корпоративную культуру и вносят неоценимый вклад в общее дело.

