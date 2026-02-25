В Подмосковье рассказали о программах по привлечению медиков

В Подмосковье реализуется одна из лучших в России систем социальной поддержки медицинских работников, многие меры инициированы «Единой Россией» и заложены в народной программе партии. Они включают ежемесячные выплаты в зависимости от категории, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и не только, сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

С 2021 года льготные программы помогли трудоустроить более 57 тыс. специалистов. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов подчеркнул, что кадровая обеспеченность системы здравоохранения – абсолютный приоритет и одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям региона. Меры распространяются как на работающих сотрудников, так и на привлечение новых кадров. Так, например, медикам выплачивают компенсацию за аренду жилья и предоставляют «Социальную ипотеку».

В Королеве сертификаты по программы получили уже 67 медиков, в том числе врач-педиатр из Королевской городской больницы Валерия Никитина.

«Семья у меня – муж, двое детей. Жили в съемном жилье, долго обдумывали, брать ипотеку или нет. В итоге все-таки решили, что хотим свой уголок», — рассказывает Валерия.

Напомним, что народная программа «Единой России» включает почти 400 положений и синхронизирована с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.