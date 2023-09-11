В Подмосковье рассказали об изменениях на автобусных маршрутах после запуска МЦД-3 и МЦД-4

В Минтрансе Подмосковья рассказали об изменения на маршрутах общественного транспорта в связи с запуском МЦД-3 и МЦД-4.

Так, в Люберцах в рамках маршрута №57к организовали схему движения от ЖК «Томилино Парк» до станции МЦД «Люберцы». Также сообщили о сокращении трассы следования восьми маршрутов до метро «Выхино» и метро «Рязанский проспект» до станции МЦД «Косино».

В Химках на а маршруте №366 организован заезд к ЖК «Митино Дальнее» для связи с МЦД «Крюково». В Одинцово на маршрутах №33 и №58к организован заезд к станции МЦД «Лесной Городок».

В Раменском на маршрутах №3 и №8 организован заезд в ЖК «Солнечный» для связи со станцией МЦД «Фабричная». На маршруте №5к организован заезд к станции МЦД «Ипподром». На маршруте №26 организован заезд к станции МЦД «Раменское».

Кроме того, планируются следующие изменения: продление маршрута №19к до аэропорта Жуковский для связи с МЦД «Ильинская»; продление маршрута №16к до микрорайона №5А для связи с МЦД «Ильинская»; организация заезда к вестибюлям станции МЦД «Реутов» на девяти маршрутах; организация заезда на маршруте №22к к станции МЦД «Ипподром»; организация заезда на десяти маршрутах в Раменском к станции МЦД «Раменское».