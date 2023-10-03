В Подмосковье ребенок слег в больницу с сильным отравлением, перекусив в школе шоколадкой

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области, инцидент с отравлением произошел в подмосковной деревне Михайлово.

Отмечается, что несколько школьников младших классов на перемене решили подкрепиться шоколадом. После чего у одного изз них практически сразу начались сильные боли в животе. На место были вызваны медики, которые госпитализировали одного ребенка. Остальные были просто осмотрены.

«В настоящее время один ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё двое осмотрены врачами, после чего родители отказались от госпитализации», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время состояние госпитализированного школьника не известно. информация уточняется.