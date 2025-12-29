В Подмосковье рецидивист вломился в супермаркет, чтобы съесть мандарины

В подмосковном Орехово-Зуеве росгвардейцы задержали рецидивиста, устроившего необычный ночной налет на закрытый супермаркет. Об инциденте сообщила пресс-служба федерального ведомства по Московской области.

Подозреваемый незаконно проник в магазин, чтобы украсть продукты, и прямо на месте начал трапезу.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт охраны из торговой точки на ул. Ленина. Прибывшая на место группа застала злоумышленника внутри помещения.

Как установили сотрудники Росгвардии, неизвестный проник в магазин, открыв входные двери в зоне погрузки. На месте преступления он вел себя весьма своеобразно. Находясь внутри, мужчина сразу начал есть мандарины и запивать их спиртным. Кроме того, он собирал в пакет продукты для выноса — кофе, водку, пиво и чипсы.

Сотрудники Росгвардии задержали налетчика еще до того, как он успел покинуть магазин. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска.

Как выяснилось, задержанный ранее уже был судим. Теперь ему грозит новое уголовное дело за незаконное проникновение в помещение и кражу.

