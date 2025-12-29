Арендатор в Подмосковье подожгла квартиру с тремя людьми

В подмосковных Люберцах произошло жестокое убийство, в результате которого погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Правоохранительные органы задержали подозреваемую — 39-летнюю жительницу Московской области, которая снимала эту же квартиру.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 27 декабря. Женщина вступила в конфликт с хозяином квартиры и двумя его знакомыми, которые находились в жилище.

В ходе ссоры арендатор, по версии следствия, взяла канистру с бензином, облила горючим постель и мебель в комнате, после чего подожгла их с помощью зажигалки.

Совершив поджог, подозреваемая покинула квартиру. При этом она заперла входную дверь с внешней стороны. В результате быстро распространившегося пожара три человека, находившиеся внутри, не смогли выбраться и погибли.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также с особой жестокостью. Задержанная уже дала первые показания.

По информации некоторых СМИ, причиной конфликта могли стать неоднократные шумные вечеринки, которые устраивал хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Эти действия, якобы, регулярно мешали арендатору спать.

Ранее сообщалось, что в Балашихе арестовали двоих мужчин за вымогательство, поджог дома и угрозы.