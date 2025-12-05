В Подмосковье с 1 января могут ввести трехлетний эксперимент по регулированию ИЖС

С 1 января 2026 года в Московской области хотят ввести трехлетний эксперимент по ужесточению регулирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и застройки садовых участков, сообщили REGIONS в пресс-службе Мособлархитектуры.

В ведомстве объяснили, что новые правила, принятые Государственной думой РФ в первом чтении, будут распространяться на правообладателей, которые приобретут землю после этой даты.

Участки должны иметь целевое назначение под ИЖС, личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов или садоводство. Ключевым фактором участия в эксперименте станет дата регистрации права и вид разрешенного использования.

Владельцы таких участков обязаны будут неукоснительно соблюдать все градостроительные нормы, подробности которых можно узнать из Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Этот документ будет предоставляться автоматически и бесплатно в течение месяца после регистрации права на землю.

Контроль за соблюдением правил возложат на кадастровых инженеров и государственных регистраторов. Если инженер обнаружит отклонения от норм при подготовке технического плана, он откажет в его оформлении.

В свою очередь, Росреестр не зарегистрирует право собственности на дом, построенный с нарушениями. Основная цель эксперимента — обеспечение единого архитектурно-градостроительного облика территорий и защита прав соседей, чьи участки имеют общие границы.

