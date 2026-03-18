В Подмосковье с 26 по 29 мая пройдет международный форум по безопасности

Подмосковье станет центром притяжения для экспертов в области безопасности со всего мира, передает интернет-издание REGIONS. С 26 по 29 мая под эгидой Совета Безопасности РФ в регионе стартует масштабный форум. Площадками для диалога выбраны «Лайв Арена» в Новоивановском и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

Организаторы обещают обширную программу. В центре внимания — XIV встреча высоких представителей, отвечающих за безопасность. Однако деловая часть не ограничится только пленарными заседаниями: гостей ждут круглые столы, конференции и презентации.

Особый интерес вызовут выставочные экспозиции российских силовых ведомств и организаций. Кроме того, форум станет площадкой для интенсивной дипломатической работы — запланирован целый ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Основные события первого дня:

09:00–12:30 — конференция «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства» (МГИМО).

09:00–10:30 — круглый стол «Особенности организации материально-технического обеспечения войск с учетом опыта СВО» (Минобороны России).

09:00–10:30 — круглый стол «Роль цифровых технологий в финансировании запрещенной законом деятельности и их влияние на национальную безопасность» (Росфинмониторинг).

11:00–12:30 — круглый стол «Совершенствование способов и тактических приемов применения беспилотных систем» (Минобороны России).

11:00–12:30 — круглый стол «Вопросы сохранения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей на международной арене» (Россотрудничество).

14:00–15:30 — дискуссионная панель «Террористические методы киевского режима в условиях распространения неонацизма на Украине» (МИД России).

14:00–15:30 — круглый стол «Организация гуманитарного разминирования освобожденных территорий» (Минобороны России).

14:00–15:30 — круглый стол «Сила сотрудничества для здоровья наций» (Минздрав России).

16:00–17:30 — круглый стол «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада» (МИД России).

15:45–18:45 — круглые столы «Организация и проведение мероприятий психологической реабилитации участников боевых действий» и «Применение служебных собак в сочетании с техническими средствами» (Росгвардия).

15:45–18:45 — круглый стол «Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления», презентация ежегодника Security Index Yearbook (МГИМО, ПИР-Центр).

Основные события второго дня:

09:00–12:30 — круглый стол «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности» (Павильон № 1, МИД России, Минцифры, НАМИБ, Сбербанк, Ростех).

09:00–10:30 — брифинг по тематике деятельности Форума партнерства Россия — Африка (Павильон № 2, МИД России).

11:00–12:30 — круглый стол «Военные преступления киевского режима: фиксация и систематизация» (Павильон № 2, МИД России).

14:00–15:30 — стратегическая сессия «Концепция многополярного мира и евразийская безопасность» (Павильон № 1, РУССТРАТ).

14:00–15:30 — круглый стол «НКО как инструмент подрыва национальной безопасности» (Павильон № 2, Минюст России).

16:30–18:00 — круглый стол «Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции» (Павильон № 1, МВД России).

16:30–18:00 — круглый стол «Противодействие гибридным террористическим угрозам, связанным с радиационными, химическими и биологическими инцидентами и авариями» (Павильон № 2, ФМБА России).

18:30–20:30 — торжественный прием-банкет для иностранных делегаций от имени секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу (Основной зал).

Основные события третьего дня:

09:00–17:30 — XIV международная встреча высоких представителей (Основной зал).

14:00–15:30 — круглый стол «Применение технологий искусственного интеллекта в области предупреждения и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций» (Павильон № 1, МЧС России).

14:00–15:30 — круглый стол «Об основных направлениях развития международного сотрудничества в области противодействия распространению радикальной идеологии» (Павильон № 2, ФСБ России).

16:00–17:30 — круглый стол «Обеспечение безопасности и защиты населения в условиях вооруженных конфликтов» (Павильон № 1, МЧС России).

16:00–18:00 — круглый стол «Водная проблема — вызов для глобальной и региональной безопасности» (Павильон № 2, ИМЭМО РАН). В завершении пройдет ужин.

Завершающий день форума, 29 мая, обещает быть не менее насыщенным. В программе — двусторонние и многосторонние переговоры, деловые встречи в форматах B2B и B2C, а также экскурсии. Участники смогут детально ознакомиться с выставочными экспозициями, представленными ведомствами и компаниями.

Масштаб события подтверждает география участников: ожидается прибытие более 180 делегаций из иностранных государств и международных организаций. Среди гостей — секретари советов безопасности, советники глав государств, руководители правоохранительных органов и спецслужб, послы и ведущие эксперты. Общее число участников может достичь 5 тысяч человек.

Для комфортной работы международного сообщества форум будет функционировать на девяти языках. Синхронный перевод обеспечат на русский, арабский, китайский, фарси, сербский, английский, французский и испанский. Организаторы также подготовили обширную культурную программу.

Аккредитация для СМИ и участников проводится через защищенный портал www.forum-sc.ru. Возрастное ограничение мероприятий: 18+.

