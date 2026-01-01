В Подмосковье с января вырастет стоимость проезда в транспорте

В Московской области с начала года изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы на наземные маршруты начнут действовать с 1 января, а в пригородных электричках — с 2 января. Об этом сообщили на сайте комитета по тарифам и ценам Подмосковья.

Базовый проезд в автобусах, троллейбусах и городском наземном электрическом транспорте при оплате банковской картой, а также картами «Тройка» и «Стрелка» составит ₽73. Такая цена будет действовать в городском сообщении и на пригородных маршрутах протяжённостью до 5 км. При поездках свыше 5 км к тарифу добавляется от ₽8 до ₽11 за каждые последующие 2,5 км.

Для держателей карт «учащегося» и «льготной» стоимость поездки в городе и на коротких пригородных маршрутах составит ₽36,50. При увеличении расстояния тариф будет расти на ₽4–5,5 за каждые 2,5 км.

Также сохраняется система накопительных скидок. Владельцы карт «Стрелка» и «Тройка» начиная с 21-й поездки смогут получать скидку от 10% до 35% в зависимости от количества поездок за расчётный период. Для учащихся с 36-й поездки скидка достигнет 99%.

В пригородных электричках с 2 января тариф составит ₽61 за одну зону и ₽39 за каждое дополнительное пересечение зон. В пределах зоны МЦД «Пригород» проезд по карте «Тройка» обойдётся в ₽102 с бесплатной пересадкой на метро, при оплате банковской картой — в ₽110.

Повышение тарифов в ведомстве объяснили обновлением подвижного состава, ростом эксплуатационных расходов, цен на электроэнергию и материалы, а также индексацией зарплат персонала.

