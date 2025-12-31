«100% гарантии»: Мошенники стали обманывать, суля полное аннулирование штрафов ГАИ

31 декабря агентство РИА Новости , ссылаясь на предоставленные МВД России данные, сообщило о появлении новой мошеннической схемы, направленной на обман российских автолюбителей. Злоумышленники убеждают владельцев автомобилей переводить им деньги за мнимое снятие штрафов, выписанных ГАИ.

Также злоумышленники нацеливаются на водителей, обещая помочь им в оформлении водительских прав. Для усиления эффекта они утверждают, что предоставляют "гарантии на все 100%".

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что мошенники по-прежнему активно используют схемы с инсценировкой аварий, якобы произошедших с участием родственников жертв. Преступники связываются с жертвой, оказывают давление и убеждают ее, что близкий человек, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, и теперь нужно срочно «решить вопрос».

Ранее сообщалось, что в Башкирии был зафиксирован случай цифрового мошенничества, жертвой которого стала 14-летняя школьница, оставшаяся без своего iPhone.